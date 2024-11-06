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وزيرة التضامن تكرم فريق التدخل السريع لتميزه خلال شهر أكتوبر ( صور)

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو

كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة وفرق التدخل السريع على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لتميزهم خلال شهر أكتوبر الماضي، وتقديرًا لمجهوداتهم وإخلاصهم في العمل، مما ساهم في تحقيق نسب إنجاز عالية في معدلات العمل.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة برئاسة  محمد يوسف وممثلي فرق التدخل السريع على مستوى الـ27 محافظة، وتسليمهم شهادات تقدير لتميزهم والإشادة بمجهوداتهم التي يشهد لها الجميع، وتواجدهم المستمر في الشوارع والميادين لمساعدة الأولى بالرعاية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها حريصة على تكريم القطاعات المتميزة داخل الوزارة، وذلك في إطار التقييم المؤسسي لكافة قطاعات الوزارة.

واشارت إلى أن فريق التدخل السريع تعامل مع 934 بلاغا خلال شهر أكتوبر، وتنوعت البلاغات ما بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتنفيذ تدخلات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بنسبة إنجاز 100%،  كما أنه دائم التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة "خط نجدة الطفل"،والجهات الأخرى، ويحظي أعضاؤه باحترافية كبيرة في التعامل مع مختلف البلاغات والحالات التي يتعرضون لها.

ومن جانبهم أعرب أعضاء وعناصر فريق التدخل السريع عن سعادتهم بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي لهم في تقليد يحدث للمرة الأولي داخل ديوان وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدين أن هذا التكريم يعد تكريما لكافة العاملين بالمنظومة، مشددين على استمرارهم في أداء مهامهم بنفس الدرجة من الكفاءة والتميز خلال الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر أن الفريق منذ إطلاقه عام 2014 تعامل مع ما يقارب 33 ألف شكوى وبلاغ فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الكبار والأطفال بلا مأوى.

ويتلقى الفريق البلاغات على الخط الساخن للوزارة" 16439”، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء "16528"أو الخط الساخن لأبناء مصر " 19828" أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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التضامن الاجتماعي الشكاوى الحكومية الموحدة المجلس القومي للطفولة فريق التدخل السريع المركزي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء

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