السبت 09 نوفمبر 2024
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اقتصاد

تكاليف حفظ المراسلات لحسابات عملاء بنك القاهرة في الفرع

بنك القاهرة
بنك القاهرة

يتساءل العديد من عملاء بنك القاهرة حول إمكانية عمل حفظ مراسلات على حساباتهم في الفرع وقيمة تلك الخدمة.

وأكد مسئولون بنك القاهرة أنه غير متاح إلغاء كشف الحساب الخاص بالحسابات ولكن متاح عمل حفظ مراسلات العميل بأي فرع بقيمة  450 جم  بشكل  رُبْع سنوي  لكافة حفظ المراسلات وكشوف الحساب ( جاري أو توفير).

ومن جانب آخر تشمل خصائص بطاقة ميزة من بنك القاهرة ما يلي: 

-تصدر البطاقة بدون طباعة اسم العميل على البطاقة وتصدر بالشريحة الذكية.

- صلاحية حتى ٣ سنوات منذ إصدارھا.

- يتم طباعة البطاقة أولًا وتتوافر بالفرع ويتم بيعھا للعميل فور استيفائه المستندات المطلوبة ثم تسجيل بيانات العميل على النظام لتنشيطھا.

الرقم التعريفى الخاص بالبطاقة هو ( ٥٠٧٨٠٣١٥9 ) BIN –

- تصدر للأشخاص الطبيعيين ابتداءً من سن ١٦ سنة ويمكن للوالد/ الوالدة شراء بطاقات للأبناء القصر بدءًا من ١٠ سنوات وذلك من أي فرع من فروع بنك القاھرة.

 

- كافة بطاقات ميزة تعمل على مواقع الانترنت التى تقبل ميزة داخل مصر والمتواجد بها اللوجو الخاص ببطاقة ميزة مع إتاحة خدمة الكود الأمن حيث يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول المسجل على النظام تحتوى على كود يتم إدخاله فى المعاملة حتى تتم.

- يلزم لإتمام التغذية أن تكون البطاقة منشطة.

- الحد الأقصى لرصيد البطاقة 200.000 جنيه مصري وفقًا للمعايير الموضوعة حاليًّا.

- يمكن للعميل إعادة تغذية البطاقة حتى الحد الأقصى المذكور أعلاه.

 

- عدد مرات التغذية في اليوم 20 مرة وفي الشھر 100 مرة."

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