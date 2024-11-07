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المنيا تستضيف مؤتمر أدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين

مؤتمر أدباء مصر في
مؤتمر أدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن استضافة المؤتمر العام  لأدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين، على أرض عروس الصعيد بمشاركة جامعة المنيا  وذلك تحت شعار “أدب الانتصار والأمن الثقافي… خمسون عامًا من العبور”، دورة الكاتب الكبير جمال الغيطانى برئاسة الفنان الدكتور أحمد نوار.

المنيا تستضيف مؤتمر أدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين
 

وتشارك جامعة المنيا فى فعاليات المؤتمر باستضافة اللقاءات لأكثر من 450 أديبًا وباحثًا وناقدًا وإعلاميًّا، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات العامة وممثلي أندية الأدب والأمانة والمكرمين، حيث تعقد 6 جلسات بحثية داخل اروقة الجامعة لعرض الأبحاث والمحاور الرئيسية، ويصدر  عن المؤتمر خمسة كتب توثق الأبحاث وإبداعات أدباء المنيا، وتشمل كتابًا نقديًّا عن إبداعاتهم وكتابًا عن المبدعين المكرمين وذاكرة النشر الإقليمي، إلى جانب جريدة يومية للمؤتمر.

رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية

 

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والوفد المرافق له، الذي ضم الدكتور مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ورحاب توفيق، مدير عام ثقافة المنيا، والشاعر ياسر خليل، أمين عام المؤتمر، والشاعر وليد فؤاد، مدير إدارة المؤتمرات وأندية الأدب.

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