تفاصيل جولة وزير الرياضة على المنشآت والفعاليات الشبابية في كفر الشيخ (صور)

استقبل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بديوان عام المحافظة، وذلك قبل بدء الجولة التفقدية والتي يقوم بها وزير الشباب والرياضة والتي تهدف إلى دعم المشروعات الرياضية والشبابية بالمحافظة،كما تهدف إلى الوقوف على أوضاع المنشآت الشبابية والرياضية، والتأكد من جاهزيتها لخدمة الرياضيين والشباب في المنطقة.

وخلال الاستقبال، تبادل الوزير ومحافظ كفر الشيخ الحديث حول خطط الوزارة لتطوير الرياضة بالمحافظات وتعزيز الإمكانيات المتاحة للأندية ومراكز الشباب في كفر الشيخ. كما تأتي الزيارة في إطار جهود الحكومة لدعم الشباب ورعاية المواهب الرياضية، وتوفير بيئة ملائمة لتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية.

ويتضمن جدول الجولة العديد من الفعاليات المهمة، من بينها افتتاح منشآت رياضية جديدة، والاطلاع على سير التدريبات في المشروعات القومية لتنمية المواهب الرياضية، بالإضافة إلى لقاءات مع الشباب والرياضيين لمناقشة احتياجاتهم ومقترحاتهم حول تطوير الخدمات الرياضية والشبابية في كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظة كفر الشيخ واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شعير سكرتير العام المساعد، الدكتور عبدالله الباطش، مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، والسيد وسام صبري، مساعد الوزير لشئون الكيانات الشبابية، والدكتور محمد حسن، معاون الوزير للشباب، والدكتور خالد مسعود، رئيس قطاع الشباب، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة كفر الشيخ.