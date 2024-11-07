أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ضبط 104 مخالفات خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق.

الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار

مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري وكافة الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار.

محافظ المنيا: ضبط 104 مخالفات خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة



ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.

وكيل وزارة التموين في المنيا

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 75 مخالفة فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن –إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات) و28 فى مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار -عدم وجود شهادة صحية – تجار تموينيين ) بالإضافة إلى مخالفة فى مجال المواد البترولية.

