الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنيا: ضبط 104 مخالفات خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة

الممارسات الاحتكارية
الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار بالمنيا

 أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ضبط 104 مخالفات خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق. 

 

الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار

 مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري وكافة الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار.

 

محافظ المنيا: ضبط 104 مخالفات خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة 


ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.

 

وكيل وزارة التموين في المنيا 

 وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 75 مخالفة فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن –إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات) و28 فى مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار -عدم وجود شهادة صحية – تجار تموينيين ) بالإضافة إلى مخالفة فى مجال المواد البترولية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي بالمنيا

إصابة عاملين إثر انقلاب دراجة نارية بزراعي المنيا

"صالات المنيا" تفتتح مبارياتها بالدوري الممتاز بالفوز على سكر الحوامدية

"قناوي" يقود أولى تدريبات المنيا ويؤكد: الكرة لا تزال في الملعب

تفاصيل إقامة سوق حضاري في منطقة أبو هلال بالمنيا

محافظ المنيا: إنشاء صرح متكامل في مجال طب الأسنان بأسعار مخفضة

جميعهم من بني سويف، أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

الأكثر قراءة

ثعبان يثير الذعر داخل مدرسة بالمنوفية

طبيب مصري بغزة يثير دهشة العالم، ابتكر طريقة للتغلب على نقص المعدات الطبية (فيديو)

الجنيه الذهب يتهاوى قبيل ساعات من اجتماع الفيدرالي

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بالحاجة إلى المال

فرصة لا تعوض، الجمارك تعرض 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب للبيع

بعد اتجاه اتحاد الكرة لإقالة لجنة الحكام، تعرف على البديل الأقرب

ارتفاع أسعار الدواجن 3 جنيهات اليوم الخميس

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي

منوعات

المزيد

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

انهيار شبكة الكهرباء في كوبا بسبب الإعصار رافائيل، و10 ملايين يعيشون في ظلام دامس

بسبب القهوة، مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا (فيديو)

غريزة أم بيزنس، سر اهتمام ترامب بملكات الجمال (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

رئيس التمثيل التجارى: منطقة التجارة الحرة الأفريقية تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي

في بيان تحذيري، الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وأماكن سقوط الأمطار

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

كم سجل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 6/11/2024

المزيد

انفوجراف

بحضور محمد صلاح.. قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بالحاجة إلى المال

"زي النهارده" ميلاد ابن حزم الأندلسي، أشاد بعلمه رموز الفكر الإسلامي، وواجه محنة هائلة لهذا السبب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads