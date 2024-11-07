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ثقافة وفنون

حفل توقيع رواية "ما زلت أنا" بمكتبة مصر الجديدة غدًا

رواية مازلت أنا،
رواية مازلت أنا، فيتو

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة فى الخامسة من مساء غد الجمعة حفل توقيع ومناقشة رواية "ما زلت أنا" للكاتبة أمل حجازي.

رواية ما زلت أنا

وتدور رواية “ما زلت أنا” حول أكثر الأشياء رعبًا في هذه الحياة من وجهة نظر الكاتبة، وهي أن يكتب القدر للشخص أن يقضي بعض سنوات من عمره دون هوية، دون ذكريات، جسد وروح بلا أي ماضي، والذي تصفه الكاتبة بأنه زائر ثقيل الظل؛ “ملعون” يأتي على الروح فينسي الشخص نفسه وحياته بأكملها، فالمخيف ليس فقط ألا تعرف من تكون، ولكن ألا تعرف من هم أعز الناس إليك.

الكاتبة أمل حجازي

تخرجت   امل حجازي في كلية الألسن قسم اللغة  الإنجليزية، وكتبت مقالات في عدة مجلات بريطانية في مصر وفي عدة مواقع إلكترونيّة - حصلت على الجائزة الأولى لمسابقة الكتابة عام 2011 - مقال أسبوعي في بوابة روزاليوسف الإلكترونية.

ومن المقرر أن يدير اللقاء الكاتب عماد العادلي والذي ناقش 2300 كتاب، وتقرب من الأجيال المختلفة بدءً من جيل الستينيات وحتى الألفية الجديدة، وتنوعت الكتب التي ناقشها ما بين روائية وقصصية وفلسفية وبحثية وغيرها.

وفى سياق متصل تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل ورشة "ادارة الوقت" يقدمها ايمان ممتاز أخصائية تنمية بشرية، الورشة تقام اون لاين عبر منصة زوم فى الساعة الثانية من مساء غد الجمعة، وتتناول فى عدة محاور “أولوياتى ومسؤولياتي، المهم اولا”، وتتطرق المحاضرة إلى جدول إدارة الوقت في كتاب العادات السبع للناس الأكثر فاعلية.

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مكتبة مصر الجديدة العامة مكتبة مصر الجديدة عماد العادلي الكاتبة أمل حجازي رواية مازلت أنا

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