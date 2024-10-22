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مكتبة مصر الجديدة المتنقلة فى زيارة لكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة المتنقلة، فيتو

استقبلت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس المكتبة المتنقلة لمكتبة مصر الجديدة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ود. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، ود. هدى المحمدى المدرس بقسم الدراسات النفسية للأطفال، وحسام مهدي أمين الكلية.

مكتبة مصر الجديدة المتنقلة فى زيارة لكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس

أوضحت هويدا الجبالى أن مشاركة خدمة المكتبة المتنقلة تهدف إلى دعم مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بالكلية، كما يصقل دور الكلية الريادي في دعم ونشر المعرفة في المجتمع، حيث تساهم هذه الفعاليات في تنمية الحركة الثقافية عبر أدوات متنوعة من الكتب والمجلات، فضلًا عن عرضها لمجموعة من الأفلام التعليمية.

وأضافت أن المكتبة لها دور ريادي فى تقديم العديد من الخدمات الثقافية المجانية التى تهدف لتحسين المستوى الثقافي والفكري للمواطنين، وذلك تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030،  بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع الوعي لدى المواطنين.

وقد قدمت المكتبة  العديد من الفقرات الثقافية اشتملت على التلوين والدخول للمكتبة وقراءة الكتب والقصص بالإضافة للعديد من الأنشطة الفنية ومنها الـ Hand craft؛ مما أضاف الكثير من الاستفادة والبهجة على ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

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جامعة عين شمس التنمية المستدامة الاحتياجات الخاصة الحركة الثقافية خدمة المجتمع وتنمية البيئة ذوى الاحتياجات الخاصة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة

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