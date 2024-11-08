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اقتصاد

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر الأرز، فيتو
سعر الأرز، فيتو

 سعر الأرز، الأرز من المحاصيل الأساسية الاستراتيجية التي لا غنى عنها، ويبحث المستهلكون عن اسعار السلع الغذائية بشكل يومى، وسجلت أسعار الأرز،   استقرارا ملحوظًا اليوم الجمعة، في الأسواق، باختلاف نوع الأرز ودرجة نقائه وجودته، إذ يوجد في السوق المحلي أنواع متعددة من الأرز من إنتاج شركات مختلفة.

 

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك

سعر كيلو الأرز الأبيض السائب  للمستهلك، يتراوح ما بين 28 و30 جنيهًا للكيلو، حسب جودة الأرز ونسبة الكسر

 

 سعر طن  الأرز الأبيض أرض المضرب

يصل سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة أرض المضر نحو 22 ألف جنيه للطن

 ويبلغ سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة نحو 23 ألف جنيه للطن

 

سعر الأرز الشعير اليوم 

 شهد سعر الأرز الشعير اليوم، استقرارًا في الأسواق، ليتراوح   بين 15 و16 ألف جنيه للطن حسب النوع

 

سعر  طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة 

 سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم  نحو 15 ألف جنيه.

 

سعر  طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة 

 سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم  16 ألف جنيه.

 انتهاء  موسم حصاد الأرز 

 

 وطبقا لتصريحات  حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، فإنّ “موسم حصاد الأرز انتهى، والآن نحن في مرحلة تبييضه، والمساحات المنزرعة هذا الموسم مساحات كبيرة، تصل إلى 1.6 مليون فدان، منها 1.100 مليون فدان زراعات رسمية، و500 ألف فدان زراعات غير رسمية”. 

 

 

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