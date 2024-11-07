إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمدينة قوص فى قنا

أجرى فرع الشركة بمدينة قوص التابعة لجنوب محافظة قنا، عملية إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمدينة قوص وذلك بالجهود الذاتية.

إحلال وتجديد خطوط المياه

تم إحلال وتجديد خطوط المياه بـ (شارع المدافن وشارع النوافله وشارع مصنع المكرونة وبحري نفق مصنع السكر ومنطقة الأشراف) وتغيير الخطوط القديمة من أسبيستس إلى بلاستيك ومع تركيب محبس لكل منطقة، وذلك في سعي الشركة في تقديم خدمة أفضل لأهالينا بمدينة قوص.

الأهداف الاستراتيجية للشركة بقنا

وتتضمنت أعمال الإحلال تغيير منظومة الكلور وإحلال وتجديد لطلمبات المآخذ وطلمبات المياه المرشحة وأعمال تنسيق الموقع العام بالمحطة، وذلك ضمن خطة الشركة وتطبيقا الأهداف الاستراتيجية للشركة للوصول بجودة المياه المعايير العالمية.