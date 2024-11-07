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محافظات

ضبط محطة وقود بأسيوط الجديدة لتلاعبها في العدادات

اللواء دكتور هشام
اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، فيتو

 وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق ومحطات الوقود بالمراكز والمدن والأحياء والتصدي لكافة أنواع التلاعب والغش التجاري والممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والتأكد من توافر السلع الإستراتيجية بالكميات الوفيرة على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقًا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك.

 

ضبط محطة بنزين بمدينة أسيوط الجديدة لتلاعبها في قراءة العدادات السرية 

 وأوضح محافظ أسيوط أنه في إطار الجهود المبذولة من الجهات الرقابية بالدولة لإحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية تم التنسيق بين اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول برئاسة المهندس تامر محمد السيد رئيس اللجنة المركزية ومديرية التموين برئاسة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة ومباحث التموين بقيادة المقدم أحمد علي مدير الإدارة لشن حملات مكبرة علي نطاق مراكز وقري المحافظة تمكنت حملة برئاسة عبدالناصر كامل عضو اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية من ضبط إحدى محطات الوقود بمدينة أسيوط الجديدة لتلاعبها في قراءة العدادات السرية مما يتيح التلاعب في المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة وعليه تم تحرير محضر رقم 1192 جنح أسيوط الجديدة لسنة 2024، وتم التحفظ على 56 ألفا و359 لتر سولار و3059 لتر بنزين 92 و2936 لتر بنزين 95، وتم العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

 

غلق وتشميع محطتي بنزين بقرية الواسطى بأسيوط لمخالفتهما معيار البيع

ضبط محطة وقود تغش البنزين بالماء في بأسيوط

 

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

 

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