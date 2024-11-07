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رياضة

محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الشباب والرياضة

محافظ كفر الشيخ يستقبل
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الشباب والرياضة

استقبل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في ديوان عام المحافظة، وذلك قبل بدء الجولة التفقدية والتي يقوم بها وزير الشباب والرياضة والتي تهدف إلى دعم المشروعات الرياضية والشبابية بالمحافظة. كما تهدف إلى الوقوف على أوضاع المنشآت الشبابية والرياضية، والتأكد من جاهزيتها لخدمة الرياضيين والشباب في المنطقة.

وخلال الاستقبال، تبادل الوزير والمحافظ الحديث حول خطط الوزارة لتطوير الرياضة بالمحافظات وتعزيز الإمكانيات المتاحة للأندية ومراكز الشباب في كفر الشيخ. كما تأتي الزيارة في إطار جهود الحكومة لدعم الشباب ورعاية المواهب الرياضية، وتوفير بيئة ملائمة لتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية.

يتضمن جدول الجولة العديد من الفعاليات المهمة، من بينها افتتاح منشآت رياضية جديدة، والاطلاع على سير التدريبات في المشروعات القومية لتنمية المواهب الرياضية، بالإضافة إلى لقاءات مع الشباب والرياضيين لمناقشة احتياجاتهم ومقترحاتهم حول تطوير الخدمات الرياضية والشبابية في كفر الشيخ.

 

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