جدول أعمال الشيوخ الأسبوع المقبل.. النظر في 7 طلبات مناقشة عامة.. استيضاح سياسة الحكومة بشأن توفير فرص العمل ومكافحة الهجرة غير الشرعية.. ومواجهة وزير التعليم بمشكلات ضمان الجودة والانضباط بالمدارس

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة، الأسبوع المقبل على مدار يومي الأحد والاثنين، لعرض عدد من طلبات المناقشة العامة، الموجهة إلى الحكومة في عدد من الملفات.

تفاصيل جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

وتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، 7 طلبات مناقشة عامة موجهة إلى الحكومة في ملفات تتعلق بوزارتي العمل، والتربية والتعليم.

جهود وزارة العمل في توفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية

وتضمنت طلبات المناقشة العامة التي ينظرها مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، طلب مقدم من النائب أحمد القناوى، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.

تأهيل الرأس المال البشري لمتطلبات سوق العمل

كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، نظر طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام الحاج على وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية.

تحفيز التشغيل الحر للقضاء على البطالة

ويستعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.

تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.

آليات تحديد المناهج التعليمية

كما يضم جدول أعمال المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.

سياسة الحكومة لضمان جودة التعليم

ويشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.



تحقيق الانضباط في المدارس

ويعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسات بعرض طلبات المناقشة العامة، وبيان استعداد الحكومة على نظر هذه الطلبات، حيث يعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة، مدى استعداد الحكومة، والموعد المناسب.

وعقب المناقشات وتعقيب كل وزير في طلب المناقشة الذي يخصه، يعلن رئيس مجلس الشيوخ، إحالة الطلبات إلى اللجان النوعية المختصة، للدراسة والمناقشة، ومن ثم إعداد تقرير بشأن ما تم الانتهاء إليه في هذا الشأن.

