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محافظات

تجميل الميادين بالأشجار والزرع في الأقصر (صور)

أثناء زراعة الشجر
أثناء زراعة الشجر

تفقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال زراعة أشجار الزينة بالميادين بهدف إظهار المدينة بالشكل الجمالي والحضاري الرائع للمدينة.

 

100 مليون شجرة

 وأكد "الشرابي" أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة لرفع كفاءة مستوى الزراعات وزيادة المساحات الخضراء الموجودة بالشوارع والميادين.

 وأضاف تم متابعة أعمال تقليم وتهذيب الأشجار بشارع فاطمة الزهراء وشارع مسجد مشايخ عطية بمنطقة حي شرق، بالتنسيق مع إدارة الحدائق والبساتين وشركة الكهرباء، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى، يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، بتكثيف جهود تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وزيادة المساحات الخضراء وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.


ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على ضرورة الاهتمام بالمسطحات الخضراء بالميادين والمسارات السياحية وكافة شوارع الأقصر مع المتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها بما يليق بمكانة الأقصر السياحية.

 

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