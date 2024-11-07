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حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة إدارة مصنع لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش بالسلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بـمحكمة جنح السلام، تجديد حبس عاطلين بتهمة إدارة مصنع لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش ومضاعفة كمياته في السلام، 15 يوما على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن القاهرة، قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

ضبط عنصرين إجراميين يقومان بإعادة تدوير الحشيش ومضاعفة كمياته

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان السلام، لقيامهما بإعادة تدوير مخدر الحشيش وكذا مضاعفة كمياته وترويجه على عملائهما.

وعثر بحوزتهما على (2,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 15 كيلو جرام عجينة مخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الهيدرو- 1,250 كيلو جرام لمخدر الإستروكس- كمية لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" - كمية لمخدر الكيتامين - مكبس حشيش بمشتملاته – 4 إسطمبة – ميزان حساس - كمية من المواد الخام والأدوات المستخدمة فى التصنيع- 3 سلاح أبيض).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.


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