حبس عاطلين بتهمة تصنيع مخدر الحشيش في السلام

أمرت نيابة السلام بحبس عاطلين بتهمة إدارة مصنع لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش ومضاعفة كمياته فى السلام، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن القاهرة، قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان السلام، لقيامهما بإعادة تدوير مخدر الحشيش وكذا مضاعفة كمياته وترويجه على عملائهما.

وعثر بحوزتهما على (2,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 15 كيلو جرام عجينة مخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الهيدرو- 1,250 كيلو جرام لمخدر الإستروكس- كمية لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" - كمية لمخدر الكيتامين - مكبس حشيش بمشتملاته – 4 إسطمبة – ميزان حساس - كمية من المواد الخام والأدوات المستخدمة فى التصنيع- 3 سلاح أبيض).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.