الخميس 07 نوفمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل  تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33%  عند مستوى 31147 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37%  عند مستوى 38651 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42%  عند مستوى 13680 نقطة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41%  عند مستوى 8245 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16%  عند مستوى 11445 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.49%  عند مستوى 3226 نقطة.

 

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