تنفيذ 7 حالات إزالة بناء مخالف للقانون بقنا (صور)

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، التابعة لشمال محافظة قنا ، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ عدد ثلاث حالات بناء مخالفا للقانون بزمام قروى اولاد نجم بهحورة، بحضور ناجح حلمى، رئيس مجلس قروى أولاد نجم بهجورة، تم تنفيذ الإزالة الفورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة فورية لبناء مخالف بقنا



وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أنه تم ازالة فورية بناء مخالف لعدد سبع حالات.

من جانبه قال بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز أن المخالفة عبارة عن بناء على أرض زراعية الحالة الأولى 58 متر والثانية [قيراطين ] والثالثة [قيراط واحد ] والرابعة [ قيراط واحد ] والخامسة [18 سهم ] والسادسة [واحد قيراط ] والسابعة [واحد قيراط ] باجمالى {ستة قراريط وثمانية عشر سهم وثمانية وخمسون مترا }بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت وارتفاع يتراوح ما بين المتر والنصف إلى اثنين متر، ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون،بزمام الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم بهجورة، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم أخذ تعهد على المواطنين برفع الانقاض وتاهيل الأرض للزراعة مرة اخرى كما كانت عليه فى السابق.



وأشار إلى أنه أثناء مرور رئيس القرية تلاحظ له تنفيذ شدة خشبية سملات الدور الارضى بنجع النجار وبالفحص تبين وجود ترخيص لها.



وأكد عبد الباسط أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين مشددًا على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.