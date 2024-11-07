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ثقافة وفنون

يسري نصر الله عن "الهوى سلطان": فيلم مصري موضوعه الحب ومحكي بطريقة "مش عيالي"

يسري نصر الله، فيتو
يسري نصر الله، فيتو

 أشاد المخرج يسري نصر الله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بفيلم "الهوى سلطان" بطولة النجمة منة شلبي والفنان أحمد داود، والذي تم طرحه في السينمات أمس الأربعاء. 

 

يسري نصر الله 

 وكتب يسري نصر الله، قائلا: “مكتوب حلو. إخراجه حلو. تمثيله حلو. إنتاجه حلو. أخيرا فيلم مصري موضوعه الحب، والمشاعر محكية بطريقة مش عيالي وصادقة ومعاصرة. وكمان دمه خفيف.. مبروك هبة يسري ومنة شلبي وأحمد داود وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي. فيلم بجد حلو”. 

 

فيلم الهوى سلطان 

 الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتتمحور أحداث فيلم “الهوى سلطان” الذي تم تغيير اسمه 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

 

أبطال فيلم الهوى سلطان 

الفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر،  خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري. 

 

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