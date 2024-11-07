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ثقافة وفنون

أحمد خالد صالح: بهاء سلطان أحسن حاجة حصلت في "الهوى سلطان"

العرض الخاص لفيلم
العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان

قال الفنان أحمد خالد صالح، إنه سعيد لمشاركة بهاء سلطان في فيلم الهوى سلطان بأغنية أنا من غيرك. 

أحمد خالد صالح في فيلم الهوى سلطان 

وأضاف أحمد خالد صالح على هامش العرض الخاص للفيلم: “بهاء سلطان أحسن حاجة حصلت في الفيلم وكلمات الأغنية تحفة وأحلى جملة عجبتني “أنا من غيرك تايه توهان”، وبسمعه من زمان وأغنية تعالى أدلعك معلقة في دماغي”. 

وكشف أحمد خالد صالح عن شخصيته في الفيلم قائلا: “إنه يلعب دور دكتور طموح وناجح، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور”.

ومن ناحية أخرى، قال الفنان أحمد داود، إن نوعية فيلم الهوى سلطان ليست موجودة في السينما بكثرة، وقصة الفيلم بقالنا كتير ما شفنهاش وأتمنى الناس تستقبله زي ما احنا كنا متحمسين له وعملناه بإخلاص". 

أحمد داود فيه فيلم الهوى سلطان 

وأضاف داود: "الموضوع مختلف وبقى لنا كتير مش بنشوف الأفلام دي في السينما وطلع عينينا في الفيلم لكن أنا في الآخر مبسوط جدًّا وممتن من التجربة وأتمنى الهوي سلطان يعمل شغل حلو في السينما".

وأعربت الفنانة منةً شلبي عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في فيلم الهوى سلطان مؤكدة أنها استمتعت بالتجربة بشكل كبيرة ولكنها واجهت العديد من التحديات، مضيفة بأن لا يوجد تجربة خالية من التحديات.


وأضافت منة أنها تستهل الفترة المقبلة لعرض فيلمها الجديدة هيبتا 2، وذلك بعد نجاح الجزء الأول متمنية أن العمل ينال إعجاب الجمهور.

وحضر، الفنان أحمد داوود والفنان أحمد خالد صالح، الفنانة عارفة عبد الرسول والفنانة جيهان خليل، بالإضافة إلى حضور عزيز الشافعي وعمر عابد وصبري فواز  ومحمد محمود عبد العزيز، العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان المقام حاليًّا داخل أحد السينمات في الفنادق الكبرى.

وشهد العرض الخاص وصلة ضحك بين منة شلبي ومحمد محمود عبد العزيز على السجادة الحمراء.

قصة فيلم الهوى سلطان

الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل  رومانسي كوميدي، وتتمحور أحداث فيلم “الهوى سلطان” الذي تم تغيير اسمه 3 مرات من “قاعة الأوركيد” ثم لـ“سارة وعلى” حتى استقر على “الهوى سلطان”.

وتلعب منة شلبي شخصية جديدة تُدعى “سارة” وهي موظفة حكومية تعاني من عقدة الارتباط بسبب زواج والدها الذي يجسد دوره الفنان الكبير “عماد رشاد” من امرأة أخرى غير والدتها، ومع حملها تلك العقدة التي تشكلت بداخلها تجاه جميع الرجال تصادف مهندس يُدعى “على” الذي سيجسد دوره أحمد داوود، وهو ما  يغير مجرى حياتها ورؤيتها للحياة ونظرياتها عن الحب والزواج.

 

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