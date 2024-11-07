فليك يقود برشلونة لإنجاز تاريخي بعد خماسية النجم الأحمر

قاد الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، الفريق الكتالوني لرقم تاريخي، من خلال الانتصار بنتيجة 5-2 على النجم الأحمر الصربي، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، بدوري أبطال أوروبا.

فليك يقود برشلونة لإنجاز تاريخي



ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن برشلونة قد سجل 55 هدفا في أول 16 مباراة من موسم واحد في جميع البطولات، للمرة الأولى في تاريخه، متجاوزا رقمه السابق البالغ 54 هدفا والذي حققه في موسم 1951/1950 تحت قيادة المدرب فيرديناند داوشيك.

ويقدم برشلونة تحت قيادة فليك مستويات رائعة هذا الموسم، إذ يتصدر جدول ترتيب الليجا بفارق 9 نقاط عن الوصيف ريال مدريد (لديه مباراة مؤجلة)، فيما يملك 9 نقاط في دوري الأبطال جعلته في المركز السادس.



وسجل أهداف برشلونة في مباراة الأمس كل من: روبرت ليفاندوفسكي "هدفين"، إينيجو مارتينيز، رافينيا، وفيرمين لوبيز في الدقائق (13، 43، 53، 55، و76)، بينما سجل للنجم الأحمر سيلاس وميلسون في الدقيقتين (27، 84).

