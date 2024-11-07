الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أوروبا، برشلونة يتفوق على الجميع بإحصائية خاصة

برشلونة
برشلونة

دوري أبطال أوروبا، يعد برشلونة الإسباني هو الأقوى هجوما في دوري أبطال أوروبا بعد إنتهاء الجولة الرابعة بعدما أحرز لاعبوه عدد 15 هدفًا ويليه دورتموند الألماني بعدد 13 هدفًا. 

فيما يتواجد ليفربول المتصدر لدوري الأبطال بعد نهاية الجولة الرابعة في المرتبة الرابعة من حيث الأقوى هجومًا بعدما أحرز 10 أهداف بعد برشلونة (15 هدفًا) ودورتموند (13 هدفًا) وبايرن ميونخ الألماني (11 هدفًا).

وحقق برشلونة الإسباني الذي يحتل المركز السادس في الترتيب العام بالبطولة انتصارًا ساحقًا 5-2 على النجم الأحمر الصربي، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم برشلونة بهدف في الدقيقة 13 عن طريق إينييجو مارتينيز، ثم تعادل سيلاس كاتومبا للنجم الأحمر في الدقيقة 27 ثم أعاد اللاعب روبرت ليفاندوفسكي التقدم لبرشلونة بهدف ثان في الدقيقة 43.

وانتفض برشلونة في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف أخرى عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة 53 ورافينها في الدقيقة 55 وفيرمين لوبيز في الدقيقة 77 لتصبح النتيجة 5-1 لصالح برشلونة.


ثم عاد النجم الأحمر لتضييق الفارق إحراز هدفه الثاني عن طريق ميلسون في الدقيقة 83.
 

نتائج مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

آيندهوفن (هولندا) x جيرونا (إسبانيا) – (4-0)

سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) x دينامو زغرب (كرواتيا) – (1-4)

سبورتينج لشبونة (البرتغال) x مانشستر سيتي (إنجلترا) – (4-1)

سيلتك (إسكتلندا) - لايبزيج (ألمانيا) – (3-1)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) x شتورم غراتس (النمسا) – (1-0)

ريال مدريد (إسبانيا) x ميلان (إيطاليا) – (1-3)

ليفربول (إنجلترا) x باير ليفركوزن (ألمانيا) – (4-0)

ليل (فرنسا) x يوفنتوس (إيطاليا) – (1-1)

بولونيا (إيطاليا) x موناكو (فرنسا) – (0-1)

كلوب بروج (بلجيكا) x أستون فيلا (إنجلترا) - (1-0)

شاختيور (أوكرانيا) x يونج بويز (سويسرا) – (2-1)

إنتر ميلان (إيطاليا) x أرسنال (إنجلترا) – (1-0)

بايرن ميونيخ (ألمانيا) x بنفيكا (البرتغال) – (1-0)

تسرفينا زفيزدا (صربيا) x برشلونة (إسبانيا) – (2-5)

باريس سان جيرمان (فرنسا) x أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – (1-2)

شتوتجارت (ألمانيا) x أتلانتا (إيطاليا) – (0-2)

فينورد (هولندا) x ريد بول سالزبورج (النمسا) – (1-3)

سبارتا براج (التشيك) x ستاد بريست (فرنسا) – (1-2).

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة

1- ليفربول (إنجلترا) – 12 نقطة

2- سبورتينج لشبونة (البرتغال) – 10 نقاط

3- موناكو (فرنسا) – 10 نقاط

4- إستاد بريست (فرنسا) – 10 نقاط

5- إنتر ميلان (إيطاليا) – 10 نقاط

6- برشلونة (إسبانيا) – 9 نقاط

7- بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – 9 نقاط

8- أستون فيلا (إنجلترا) – 9 نقاط

9- أتلانتا (إيطاليا) – 8 نقاط

10- يوفنتوس (إيطاليا) – 7 نقاط

11- ليل (فرنسا) – 7 نقاط

12- مانشستر سيتي (إنجلترا) – 7 نقاط

13- أرسنال (إنجلترا) – 7 نقاط

14- باير ليفركوزن (ألمانيا) – 7 نقاط

15- سيلتك (إسكتلندا) – 7 نقاط

16- دينامو زغرب (كرواتيا) – 7 نقاط

17- ميلان (إيطاليا) – 6 نقاط

18- فينورد روتردام (هولندا) – 6 نقاط

19- بنفيكا (البرتغال) – 6 نقاط

20- بايرن ميونخ (ألمانيا) – 6 نقاط

21- كلوب بروج (بلجيكا) – 6 نقاط

22- ريال مدريد (إسبانيا) – 6 نقاط

23- أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – 6 نقاط

24- أيندهوفن (هولندا) – 5 نقاط

25- سبارتا براج (التشيك) – 4 نقاط

26- شتوتجارت (ألمانيا) – 4 نقاط

27- باريس سان جيرمان (فرنسا) – 4 نقاط

28- شاختار دونيتسك – 4 نقاط

29- جيرونا (إسبانيا) – 3 نقاط

30- ريد بول سالزبورغ (النمسا) – 3 نقاط

31- بولونيا (إيطاليا) – نقطة واحدة

32- لايبزيج ألمانيا – من دون نقاط

33- شتورم جراتس (النمسا) – من دون نقاط

34- يونج بويز (سويسرا) – من دون نقاط

35- سرفينا زفيزدا (صربيا) – من دون نقاط

36- سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) – من دون نقاط.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دوري ابطال اوروبا برشلونة الإسباني دورتموند ترتيب دوري أبطال اوروبا برشلونة

مواد متعلقة

تألق برشلونة وهزيمة سان جيرمان وأرسنال، نتائج مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، ليفاندوفسكي يقود برشلونة لاكتساح النجم الأحمر بخماسية

الأكثر قراءة

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

لم يشهدها منذ 4 شهور، تطور مقلق في سعر الدولار بعد فوز ترامب

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

اللحوم الضاني تفاجئ الأسواق بزيادة جديدة، وهذا سعر الكيلو اليوم الخميس

آخر مستجدات الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عقب فوز ترامب

اليوم، طلائع الجيش يحل ضيفًا على غزل المحلة بالدوري الممتاز

حالة الطرق اليوم، احذر هذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

منوعات

المزيد

انهيار شبكة الكهرباء في كوبا بسبب الإعصار رافائيل، و10 ملايين يعيشون في ظلام دامس

بسبب القهوة، مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا (فيديو)

غريزة أم بيزنس، سر اهتمام ترامب بملكات الجمال (صور)

لغة الجسد كشفتها، ميلانيا ترامب والزهد في لقب "السيدة الأولى" مرة أخرى، ما السر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

في بيان تحذيري، الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وأماكن سقوط الأمطار

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

كم سجل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 6/11/2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

بحضور محمد صلاح.. قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهارده" ميلاد ابن حزم الأندلسي، أشاد بعلمه رموز الفكر الإسلامي، وواجه محنة هائلة لهذا السبب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads