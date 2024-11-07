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حوادث

تشديدات أمنية بالتزامن مع نظر أولى جلسات محاكمة عامل متهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة

أولى جلسات محاكمة
أولى جلسات محاكمة عامل متهم بقتل قهوجي، فيتو

شهدت  محكمة جنايات شمال القاهرة تشديدات أمنية بالتزامن مع نظر أولى جلسات محاكمة عامل بمحل عصير متهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.

وقال المتهم: إن محله والمقهى جيران وعلى نفس رصيف الشارع، ويتقاسمان الرصيف في فرش الكراسي منذ زمن.

عامل متهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة: فرش الكراسي السبب

وأضاف المتهم أنه في يوم الواقعة نشب خلاف بينه وبين القهوجي بسبب أماكن فرش الكراسي أمام المحلات فتحولت إلى مشاجرة قام على إثرها بطعنه بسلاح أبيض (سكين) 8 طعنات فأسقطه غارقًا في دمائه.

 

وأضاف المتهم ان المجني عليه كان يسعى لطرده من المحل والعقار بدعوى أنه يمتلك حصة بالعقار فرفض ما يقوم به المتوفى ما تسبب في تزايد الخلاف بينهما ومن ثم حدوث المشاجرة.

كانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلا.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن عامل محل العصير أقدم على طعن القهوجي طعنات أسقطته قتيلًا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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محكمة جنايات شمال القاهرة مصر الجديدة منطقة الكوربة قسم شرطة مصر الجديدة

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