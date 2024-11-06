رئيس مياه قنا يتابع أعمال إحلال وتجديد محطة مياه الجبيل المدمجة

أجرى المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بفرع محافظة قنا، جولة بالمرور على محطة مياه الجبيل المدمجة والتي يتم عمل إحلال وتجديد كُلي لها،وبتكلفة حوالي ٢٠ مليون جنيه، وذلك ضمن خطة مرور رئيس مجلس الإدارة على مواقع الشركة لحسن سير العمل وانتظامه.

الأهداف الاستراتيجية للشركة بقنا

وتتضمن أعمال إحلال وتجديد بالمرشحات وتغيير منظومة الكلور وإحلال وتجديد لطلمبات المآخذ وطلمبات المياه المرشحة وأعمال تنسيق الموقع العام بالمحطة، وذلك ضمن خطة الشركة وتطبيقا الأهداف الاستراتيجية للشركة للوصول بجودة المياه المعايير العالمية.