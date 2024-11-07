مدير تعليم قنا يترأس اجتماع لجنة التعليم الخاص بالمديرية

ترأس هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماع لجنة التعليم الخاص بالمديرية.

جاء ذلك حضور مصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية وإسماعيل عبد المنعم مدير التعليم الخاص بالمديرية وأعضاء اللجنة المشكلة من مديري المراحل التعليمية الثلاثة والإحصاء وعضو الشئون القانونية وممثلي المدارس الخاصة ممن تم انتخابهم.

مسؤولية تنشئة أجيال

وثمن وكيل وزارة التربية والتعليم دور المدارس الخاصة في تحمل مسؤولية تنشئة أجيال واعدة للمستقبل وفق الآليات والقواعد والضوابط التي تضعها وتتابعها وزارة التربية والتعليم.

كما أثنى كذلك على سرعة تجاوب وتعاون الممثلين القانونيين للمدارس الخاصة بقنا مع المديرية وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة وتنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية الصادرة من الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

الأنشطة الطلابية بقنا

ووجه إلى سرعة توريد الرسوم والاشتراكات مقابل الأنشطة الطلابية وفق القرار الوزاري رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٤، وإنجاز أعمال المراجعة لبيان المصروفات والحساب الختامي للمدارس من قبل إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وكذلك الوفاء بالالتزامات المستحقة لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية للحصول على تجديد الترخيص.