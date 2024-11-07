بـ 250 مليون دولار، Arcane: League of Legends أعلى مسلسل أنيميشن تكلفة في التاريخ

منصة نتفليكس، كشفت تقارير صحفية، أن ميزانية إنتاج الموسم الأول، والثاني، من مسلسل الأنميشن Arcane: League of Legends، بلغت 250 مليون دولار.

وأوضحت التقارير، أن بهذا الرقم الضخم، يصبح Arcane: League of Legends، مسلسل الأنميشن الأعلى تكلفة على الإطلاق، في تاريخ الصناعة.

فيما أعلنت منصة نتفليكس، عن عرض أول ثلاث حلقات من الموسم الثاني من مسلسل Arcane: League of Legends، بتاريخ 9 نوفمبر الجاري، حصريا منصة 'Netflix'.