محافظ الأقصر يفتتح معهد الضبعية الفني للتمريض (صور)

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، معهد رعاية الضبعية الفني للتمريض، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم مهنة التمريض والاهتمام بها لكونها أحد أهم دعائم المنظومة الصحية.

معهد التمريض



يقع المعهد بقرية الضبعية بمدينة القرنة غرب الأقصر ومدة الدراسة به 3 سنوات للطلاب والطالبات الحاصلين علي الشهادة الاعدادية علي ان يستكمل الطالب بالمعهد دراسته بمعهد تمريض إسنا.



يضم المعهد نحو 125 طالبًا وطالبة من مختلف أنحاء محافظة الأقصر يتلقون تدريبهم داخل المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة، ويتكون المعهد من عدد 7 فصول دراسية ومعامل وغرفة حاسب ألي وغرف ادارية وتم إعداده وتجهيزه بالأدوات اللازمة للدراسة.



اكد المحافظ أهمية إعداد كوادر تمريض على كفاءة عالية ومستوى طبي متميز يساعد في تقديم خدمة طبية ورعاية صحية وعلاجية للمرضى بمختلف المؤسسات الطبية، مشيرًا إلى أن الأقصر محظوظة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى استمرار الجهود للارتقاء بالمستوى التعليمي لطلاب وطالبات مدارس التمريض بالمحافظة.



شهد الافتتاح، الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور أحمد البرعي مدير إقليم جنوب الصعيد بهيئة الرعاية الصحية والنائب محمد عبد العليم الضبعاوي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الأقصر، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالأقصر والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة هناء العربي المكتب الفني مدير وحدة المتغيرات المكانية بالأقصر.

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