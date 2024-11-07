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رئيس جامعة القاهرة يستقبل رئيس مجلس التعليم العالي التركي

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة يستقبل رئيس مجلس التعليم العالي التركي

 استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، الدكتور إيرول أوزفار رئيس مجلس التعليم العالي التركي، والوفد المرافق له، بحضور د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، لبحث سبل تعزيز التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات التركية في المجالات التعليمية والبحثية وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

 

رئيس جامعة القاهرة يستقبل رئيس مجلس التعليم العالي التركي

 تطرق اللقاء، إلى مجالات التعاون المشتركة التي يمكن تعزيزها خلال الفترة المقبلة، ومن أهمها اتفاقيات التعاون في البرامج الدراسية ومنح الدرجات علمية المشتركة والمزدوجة. 

 

رئيس جامعة القاهرة يبحث مع رئيس مجلس التعليم العالي التركي سبل تعزيز التعاون

 وخلال اللقاء، تطرق الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلى الإطار العام للمنظومة التعليمية بجامعة القاهرة والتي تقدم من خلال كلياتها ومعاهدها، فضلا عن أنماط التعاون الأكاديمي بين الجامعة والجامعات الأجنبية المرموقة، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي حققته جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية.

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ومن جانبه أبدى الدكتور أوزفار سعادته والوفد المرافق بزيارة جامعة القاهرة العريقة، معربا عن رغبته في تعميق أوجه التعاون مع جامعة القاهرة في المجال الأكاديمي والبحثي لتخريج كوادر متميزة من البلدين الشقيقين، وقدم شرحًا مفصلًا لأوضاع التعليم العالي في تركيا والجامعات التركية وجهود بلاده في تدويل التعليم العالي، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية التركية، والعمل على استقطاب الطلاب الوافدين للدراسة في تركيا.

وعلى هامش الزيارة، ألقى الدكتور إيرول أوزفار محاضرة بقاعة أحمد لطفي السيد حول تاريخ الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي وما طرأ عليه من تطورات، أعقبها نقاش مفتوح مع لفيف من أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، في حضور رئيس جامعة القاهرة وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ا.د. حنان علي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وا.د. هبه نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وا.د. علياء المهدي عميد الكلية الأسبق، وا.د. هالة أبو علم رئيس قسم الاقتصاد بالكلية، وا.د. عادلة رجب مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية.

وفي ختام الزيارة، تفقد الوفد التركي المبنى الرئيسي للجامعة وقاعة الاحتفالات الكبرى، كما أهدى رئيس جامعة القاهرة درع الجامعة إلى رئيس مجلس التعليم العالي التركي.

 

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