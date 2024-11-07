تجديد حبس فردي أمن بشركة بتهمة سرقة كاميرات وتكييفات من داخل مخزن بالتجمع

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس فردي أمن شركة بتهمة سرقة كاميرات وتكييفات من داخل مخزن بالتجمع الأول 15 يومًا على ذمة التحقيق.



كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط (فردي أمن بشركة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (5 تكييفات - 32 كاميرا - 32 مفتاح كهرباء تكييف) من داخل مخزن الشركة محل عملهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما سيئي النية (4 أشخاص- مقيمون بمحافظة القاهرة) تم ضبطهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.