حبس فردى أمن شركة بتهمة سرقة كاميرات وتكييفات من داخل مخزن بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس فردى أمن شركة بتهمة سرقة كاميرات وتكييفات من داخل مخزن بالتجمع الأول 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط (فردى أمن بشركة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (5 تكييفات - 32 كاميرا - 32 مفتاح كهرباء تكييف) من داخل مخزن الشركة محل عملهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما سيئي النية (4 أشخاص- مقيمون بمحافظة القاهرة) تم ضبطهم.



و تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.