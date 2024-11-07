تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن وعدادات المياه بالزاوية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن وعدادات المياه بالزاوية 15 يوما على ذمة التحقيق.
كان مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطارًا يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين “لأحدهما معلومات جنائية”، مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) تخصص فى سرقة المساكن وعدادات المياه بأسلوبى "كسر الباب، الفك".
وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئ النية عاطل “له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة القسم.
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