حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن وعدادات المياه بالزاوية

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن وعدادات المياه بالزاوية 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن وعدادات المياه

كان مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطارًا يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين “لأحدهما معلومات جنائية”، مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) تخصص فى سرقة المساكن وعدادات المياه بأسلوبى "كسر الباب، الفك".