فكهاني يحاول التخلص من حياته في سوهاج

أصيب فكهانى لا يتجاوز العشرين عامًا بحالة تسمم لتناوله قرص حفظ الغلال، وذلك لخلافات أسرية وسوء حالته النفسية، حيث نقل إلى مستشفى البلينا المركزى لتلقي العلاج وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.



إصابة فكهانى بحالة تسمم لتناوله قرص حفظ الغلال بمركز البلينا

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوصول المدعو محمد ع ذ ع م- سن 20 فكهاني – إلى مستشفى البلينا المركزي مصابًا " حالة تسمم " [إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال] ومقيم بمركز البلينا.

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية والحادث لسوء حالته النفسية

وبالانتقال والفحص أفاد والده سن 55 فكهاني ، ومقيم بذات الناحية أثناء تواجد نجله بالمنزل تناول " قرص لحفظ الغلال " مما أدى لإصابته لسوء حالته النفسية بسبب خلافات أسرية ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.