الموت يفجع إيناس عز الدين

أعلنت المطربة إيناس عز الدين عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي عن وفاة جدتها.



وفاة جدة إيناس عز الدين

وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ماما ديدا مبقتش في حضني خلاص مش هشوفها تاني خلاص سابتني لوحدي، ماما ديدا في ذمة الله، تقام صلاة الجنازة على الحاجة مديحة حنفي محمود مكي غدًا بعد صلاة الظهر في مسجد العمري بالإسكندرية".



وتابعت:"الدفن بعد صلاة الظهر بمقابر العامود والعزاء عقب صلاة العشاء في منزلها أمام الأكاديمية البحرية".



وتأتي وفاة جدة إيناس عز الدين قبل أيام من مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية، حيث من المقرر أن تشارك بمهرجان الموسيقى العربية مساء الثلاثاء القادم.

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