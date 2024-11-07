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ثقافة وفنون

عزيز الشافعي: عمرو دياب «أم كلثوم الجيل الحالي»، وشيرين «عبقرية» (فيديو)

عزيز الشافعي، فيتو
عزيز الشافعي، فيتو

قال الشاعر والملحن عزيز الشافعي، إنه إذا عاصر جيل الزمن الجميل، كان يتمنى أن يلحن لأم كلثوم، مشيرا إلى أنه عمرو دياب هو أم كلثوم الجيل الحالي نظرًا لنجاحه وشعبيته وخامة صوته.  

الملحن عزيز الشافعي 

و أضاف  عزيز الشافعي:" مبسوط أني كان لي دور كبير في العودة القوية اللي عملتها شيرين عبد الوهاب بأغاني بتمني أنساك، اللي يقابل حبيبي، عسل حياتي.. مكنتش متوقع نجاح أغاني شيرين بعد تسريبها واتكلمت مع شيرين قبل نزول الأغاني بيوم وكنت معترض علي نزول الأغاني ولسه لحد دلوقتي معترض بس هي نجحت والنجاح لما بيحصل بنسقف له وكان ممكن الأغاني تنجح أكتر من كدا بكتير، وكنت بتمني أن الأغاني تكون موجودة في كل حتة لكن شيرين عبقرية وأي لحن بتغنيه بتكبره 1000 مرة ".

 

وتابع عزيز الشافعي:" عمرو دياب هو فاترينة الفن الكبيرة بتاعتنا.. وأنا ببارك له على تعاقده مع سوني ومبسوط أني فيه شركات عالمية بتخش السوق المصري وبتشتغل معانا لأني احنا المصنع".

وأضاف:"  أم كلثوم ظاهرة لم تتكرر لكن في كل جيل بيكون في حد هو الظاهرة، وعمرو دياب هو اكتر واحد ممكن يتقال عليه أنه ظاهره من حيث الأداء الصوتي والشعبية ونجاحه الكبير الساحق لمدة تجاوزت 30 عامًا محدش عملها ألا أم كلثوم فهو الوحيد اللي ممكن نقول عليه أم كلثوم الجيل من حيث النجاح والانتشار والصوت".

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عزيز الشافعي الشاعر والملحن عزيز الشافعي ام كلثوم عمرو دياب شيرين عبد الوهاب

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