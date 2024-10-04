عزيز الشافعي بعد حلقة الدحيح عن كوكب الشرق: فخور إني من بلد أم كلثوم

عبر الفنان والملحن عزيز الشافعي عن إعجابه الشديد بحلقة أحمد الغندور (الدحيح) عن كوكب الشرق أم كلثوم.

وكتب عزيز الشافعي في تدوينة له عبر حسابه على منصة X: أسباب كثيرة للفخر بعد مشاهدة فيديو الدحيح عن الست أم كلثوم فخور إني من بلد أم كلثوم وفخور إني بشتغل في الفن.

أضاف: فخور بمشوار ست مصرية من أسرة بسيطة من فلاحين بلدنا، قدرت تبقى المرأة العربية الأكثر تأثيرًا في القرن العشرين، ويفضل فنها وتأثيرها الثقافي والوطني متغلغل لحد دلوقتي في أرجاء العالم كله بعد وفاتها ب خمسين سنة، فخور ببلدي جمهورية #مصر العربيه واحنا في شهر #أكتوبر، شهر النصر والعبور، لبلد تاريخها كله نضال وكفاح وتحدي للظروف الصعبة والاستعمار والاحتلال على مدار قرون.

تابع: بلدي اللي مسحت الهكسوس من وش الأرض وقهرت المغول وهزمت الصليبين وأذلت الصهيوني وكيانه، واستمرت على مدار التاريخ عصية على المعتدي، فخور بمطربة مصرية قدرت تتغلب على أحزان النكسة وتقود الشعب المصري للتبرع للمجهود الحربي ب كل جنيه، وبكل حتة دهب تملكها مصرية بسيطة وبتقدمها بحب لصالح جيش بلدها، زي ما ألاف الشباب المصري قدم روحه فدا النصر وفدا الكرامة، أسباب كتيرة للفخر ببلدي وشعبنا وولادنا وبناتنا الي ساعة الخطر مبيسيبوش ضفاف النيل ولو ماتوا دفاعا عنه حفلات المجهود الحربي لأم كلثوم في كل مكان فالعالم والوطن العربي كانت دليل على عظمتها وتأثيرها وفنها الخالد ودليل على عظمة بلدها وشعب بلدها وكإن مصر بتتحدث عن نفسها فعلا بصوت أم كلثوم وبكلمات حافظ إبراهيم والحان السنباطي وهي بتقول أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي.

وعلى مدار الـ 24 ساعة الماضية احتل أحمد الغندور وبرنامجه الدحيح، مختلف ترندات السوشيال ميديا والمنصات الرقمية، بعد حلقته عن كوكب الشرق أم كلثوم، والتي جاءت معنونة بـ«أم كلثوم في باريس».

أم كلثوم فى باريس

وتصدرت حلقة الدحيح الخاصة بكوكب الشرق الأعلى تداولًا ومشاهدة خلال موقع يوتيوب، وتخطت المليون مشاهدة خلال ساعات من عرضها، واحتلت الحلقة مكانة كبيرة بمنصة يوتيوب عربيًّا وعالميًّا.

وتتضمن الحلقة عرضا لنكسة 1967 حيث تحولت أم كلثوم من مطربة شهيرة إلى أيقونة وطنية من خلال مساهمتها في المجهود الحربي.