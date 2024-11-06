الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قرار جديد من مجلس إدارة الأهلي بشأن منصب نائب الرئيس

الأهلي
الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات القلعة الحمراء المختلفة في الفترة المقبلة. 
 
وخلال الجلسة استعرض مجلس الأهلي الترتيبات الخاصة بالجمعية العمومية وفقًا للائحة النظام الأساسي، والمقرر انعقادها يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 نوفمبر المقبل. 

واعتمد المجلس أسماء المرشحين على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وهم محمود فهمي، الذي أصبح المرشح الوحيد لهذا المنصب، بعد تنازل الدكتور أحمد سعيد محمد أبو النصر، ولم يبد المجلس أي ملاحظات على المرشحين.

 

تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد 

من ناحية أخرى، يضم التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام زد في الجولة الثانية من الدوري المصري كلا من:

 حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق 

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا 

الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووسام أبو علي 

 

وكان النادي الأهلي افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت  على استاد السلام.‏

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي 
 

ويواجه فريق الأهلي نظيره زد إف سي فى الثامنة مساء غدا الخميس باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد إف سي


وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وزد إف سي في الجولة الثانية للدوري المصري. 

نجم جديد ينضم لكتيبة غيابات الأهلي أمام زد في الدوري

غياب مدافع الأهلي عن قائمة قطر في تصفيات كأس العالم 2026

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الخطيب محمود الخطيب الأهلي النادي الأهلي محمود فهمي

مواد متعلقة

الأهلي عن حسين الشحات: هداف الجيل يستخرج الجديد من مستودع موهبته

نجم جديد ينضم لكتيبة غيابات الأهلي أمام زد في الدوري

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف مصير الدولار بعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد

الحكومة: لن يتم فرض أعباء جديدة على المواطنين بسبب صندوق النقد

اعرف بكام، تباين أسعار لحوم الكندوز في الأسواق اليوم الأربعاء 6/11/2024

ظهر فجأة في الشوارع، الإمساك بحيوان غريب أصاب 10 أشخاص ببني سويف

أعلى المسلسلات الأجنبية تقييمًا في 2024 (فيديوجراف)

طلب عاجل من حازم إمام بعد تسريب محادثات الفار في مباراة الزمالك والبنك

قرار جديد من مجلس إدارة الأهلي بشأن منصب نائب الرئيس

ميرور تكشف حكاية المنزل الأكثر إثارة للجدل في العالم

منوعات

المزيد

سيدة تركية تتصدى بشجاعة لـ لصتين حاولتا سرقة منزلها (فيديو)

وفاة متسلق بعد سقوطه بطريقة مرعبة من إحدى قمم الهملايا

كانت مصدر سخرية، كيت ميدلتون تكشف أول تحدي لها في العائلة المالكة

أول توابع فوز ترامب، مشهور أمريكي يخسر 34 مليون جنيه مراهنات على هاريس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

بكام هتشتري كيلو السكر النهاردة؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعلى المسلسلات الأجنبية تقييمًا في 2024 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (2 – 3)

خالد الجندي يكشف أسباب الإلحاد بين الشباب (فيديو)

هل جزاء المحسنين في الآخرة فقط؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads