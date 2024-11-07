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الإسكان تطرح 8521 قطعة أرض ببرنامج مسكن بالمدن الجديدة

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

تطرح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن 8521 قطعة أرض ضمن برنامج مسكن فى عدد من المدن الجديدة.

وتطرح 3678 قطعة أرض محور الأراضي المتوسطة و4747 قطعة أرض محور الأراضي المتميزة و96 قطعة أرض محور الأراضي الأكثر تميزًا.

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد للأراضي الاستثمارية وفق آلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة أسوان الجديدة أرضًا بنشاط عمراني متكامل بمساحة 102900 متر بسعر 3155 جنيهًا للمتر.

وتواصل وزارة الإسكان طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير، وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة دوريًّا حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

 

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