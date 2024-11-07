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أخبار مصر

الأعلى للشؤون الإسلامية يستعرض مسيرة الشيخ محمد كامل الطرابلسي مفتي ليبيا الأسبق

قيادات المجلس الأعلى
قيادات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فيتو

سلط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الضوء على مسيرة العلامة الشيخ محمد كامل بن مصطفى الطرابلسي، وذلك من خلال ندوة خاصة بمشاركة مجموعة من الطلاب الليبيين الدارسين في مصر.

 

مسيرة العلامة الشيخ محمد كامل بن مصطفى الطرابلسي

وأشاد الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بدور الشيخ الطرابلسي باعتباره واحدًا من أبرز العلماء الليبيين في العصر الحديث، لما عُرف به من علم غزير ومساهمات جليلة في مجالات الفكر والدين.

وأوضح أن الطرابلسي، كان مثالًا للعلماء الذين عملوا على نشر القيم الإسلامية والتجديد في الخطاب الديني، مع اهتمامه بالقضايا الفكرية التي تمس المجتمع الإسلامي، فضلًا عن دعوته للتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب. وترك بصمات واضحة في تعزيز التواصل بين العلماء العرب، لا سيما بين ليبيا ومصر، في مجال الدعوة الإسلامية.

كما تناولت الندوة جهود وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تعزيز التعاون الثقافي والديني بين مصر وليبيا، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

شهدت الندوة مشاركة كل من الدكتور محمد علي فهيم بيومي، رئيس قسم التاريخ بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور رضا موسى عبد الوهاب، الأستاذ المساعد بقسم التاريخ والحضارة بنفس الكلية.

وفي ختام الندوة، عبّر الطلاب الليبيون عن شكرهم  لوزير الأوقاف، مثمنين اهتمامه بالفعاليات التثقيفية التي تعزز التواصل الفكري. وأشادوا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على احتفائه بشخصية الشيخ الطرابلسي، وأكدوا أن المجلس يمثل واجهة حضارية وثقافية لمصر، مقدرين الجهود المبذولة لتعزيز التعاون العلمي والديني بين مصر والدول العربية الشقيقة.

و أفردت مجلة “منبر الإسلام” في عددها الصادر بشهر ربيع الآخر، مقالات موسعة حول سيرة الشيخ الطرابلسي، تقديرًا لدوره كأحد النماذج البارزة في المجالين الديني والفكري.

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المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تجديد في الخطاب الديني كلية اللغة العربية بالقاهرة كلية اللغة العربية مصر وليبيا الشيخ محمد كامل بن مصطفى الطرابلسي

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