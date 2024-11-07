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رياضة

بايرن ميونخ يتخطى عقبة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا (صور)

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

فاز بايرن ميونخ علي نظيره بنفيكا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-25.

وسجل جمال موسيالا هدف الفوز لصالح الفريق بايرن ميونخ في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.  

تشكيل بايرن ميونخ أمام بنفيكا 

ويخوض بايرن ميونخ الألماني المباراة بالتشكيل التالي:

تشكيل بنفيكا أمام بايرن ميونخ 

وجاء تشكيل فريق بنفيكا البرتغالي أمام بايرن ميونخ كالتالي: 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولى، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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دوري ابطال اوروبا بايرن ميونخ بنفيكا جمال موسيالا

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