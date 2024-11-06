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رياضة

صدام قوي، موعد مباراة إنتر ميلان ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا

فريق إنتر ميلان،فيتو
فريق إنتر ميلان،فيتو

 يلتقي فريق إنتر ميلان الإيطالي، في مواجهة قوية  مع نظيره فريق آرسنال الإنجليزي؛ التي ستقام مساء اليوم الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.


موعد مباراة إنتر ميلان ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا

 ومن المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان مع نظيره أرسنال، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا؛ على ملعب «جوزيبي مياتزا» في مدينة ملاينو.


وستنطلق صافرة مباراة إنتر ميلان ضد آرسنال، اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، وستنقل مباراة إنتر ميلان ضد آرسنال على قناة beIN Sports 2HD.

 

غياب رايس عن مواجهة آرسنال والانتر 

وكشفت تقارير صحفية، موقف النجم الإنجليزي ديكلان رايس، لاعب وسط فريق نادي آرسنال من المشاركة ضد إنتر ميلان

حيث يعاني رايس من إصابة عضلية تعرض لها، في مباراة آرسنال ونيوكاسل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ونشر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الإجتماعي "إكس": "أن ديكلان رايس لم يتواجد مع بعثة آرسنال وذلك كإجراء احترازي لعدم تفاقم إصابته".

 

واستكمل: "أن طاقم آرسنال الطبي يسعى للمحافظة على اللاعب لإمكانية مشاركته ضد تشيلسي في الجولة القادمة من بطولة الدوري الإنجليزي".

وأتم حديثه: "أن مارتن أوديجارد لاعب فريق آرسنال سوف يتواجد ضمن القائمة المغادرة إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان بعد التعافي من الإصابة".

 

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