ركلات الجزاء تمنح نجم إنتر ميلان رقما استثنائيا في أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يعد التركي هاكان تشالهان أوجلو، نجم وسط إنتر ميلان، أحد أفضل منفذي ركلات الجزاء في الدوريات الكبرى بالسنوات الأخيرة.

وتمكن هاكان من تسجيل ركلة جزاء خلال مباراة إنتر وآرسنال، الجارية الآن بملعب سان سيرو، لحساب منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

رقم قياسي لـ تشالهان نجم إنتر ميلان

وقالت شبكة أوبتا للإحصائيات، إن تشالهان أوجلو منذ انضمامه إلى إنتر، تمكن من تسجيل جميع ركلات الجزاء التي تصدى لها في جميع المسابقات (19 ركلة).

وأوضحت الشبكة أنه في هذه الفترة، من بين أولئك الذين سجلوا 100% من ركلات الجزاء بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى وبجميع المسابقات، كان التركي هو الأكثر حصولًا عليها.

ويعد هذا هو الهدف الأول الذي تستقبله شباك آرسنال بدوري الأبطال، حيث حافظ الفريق الإنجليزي على نظافة شباكه في أول 3 مباريات ضد أتالانتا وباريس سان جيرمان وشاختار دونيتسك.