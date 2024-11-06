الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ركلات الجزاء تمنح نجم إنتر ميلان رقما استثنائيا في أوروبا

تشالهان أوجلو، فيتو
تشالهان أوجلو، فيتو

دوري أبطال أوروبا، يعد التركي هاكان تشالهان أوجلو، نجم وسط إنتر ميلان، أحد أفضل منفذي ركلات الجزاء في الدوريات الكبرى بالسنوات الأخيرة.

وتمكن هاكان من تسجيل ركلة جزاء خلال مباراة إنتر وآرسنال، الجارية الآن بملعب سان سيرو، لحساب منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

 

رقم قياسي لـ تشالهان نجم إنتر ميلان

وقالت شبكة أوبتا للإحصائيات، إن تشالهان أوجلو منذ انضمامه إلى إنتر، تمكن من تسجيل جميع ركلات الجزاء التي تصدى لها في جميع المسابقات (19 ركلة).

وأوضحت الشبكة أنه في هذه الفترة، من بين أولئك الذين سجلوا 100% من ركلات الجزاء بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى وبجميع المسابقات، كان التركي هو الأكثر حصولًا عليها.

ويعد هذا هو الهدف الأول الذي تستقبله شباك آرسنال بدوري الأبطال، حيث حافظ الفريق الإنجليزي على نظافة شباكه في أول 3 مباريات ضد أتالانتا وباريس سان جيرمان وشاختار دونيتسك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تشالهان أوجلو إنتر ميلان دوري ابطال اوروبا مباراة إنتر وآرسنال سان سيرو

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، شوط أول سلبي بين بايرن ميونخ وبنفيكا

دوري أبطال أوروبا، ريدبول سالزبورج يتقدم بهدف أمام فينورد بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، برشلونة يتقدم 2-1 على النجم الأحمر في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان يتقدم على أرسنال من ركلة جزاء بالشوط الأول

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف مصير الدولار بعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد

خريطة سقوط الأمطار بدءا من الغد وحتى الإثنين المقبل على محافظات الجمهورية

حذر من تفجيره، موقف ترامب تجاه سد النهضة بعد عودته إلى البيت الأبيض (فيديو)

أول رسالة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للسيسي

ارتباك في اتحاد الكرة بعد بلاغ محمد عادل للنائب العام واجتماع طارئ غدا

الحكومة: لن يتم فرض أعباء جديدة على المواطنين بسبب صندوق النقد

إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم على الطريق الدائري

كواليس لقاء وزير الشباب بمجلس إدارة الزمالك

منوعات

المزيد

السجن لطبيب بريطاني تنكر بزي ممرض وقتل صديق والدته بلقاح مزيف

السجن لـ4 بلوجر بتهمة خدش الحياء العام في تونس

ميرور تكشف حكاية المنزل الأكثر إثارة للجدل في العالم

سيدة تركية تتصدى بشجاعة لـ لصتين حاولتا سرقة منزلها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

كم سجل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 6/11/2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

بكام هتشتري كيلو السكر النهاردة؟

المزيد

انفوجراف

متهم في 30 قضية..معلومات عن دونالد ترامب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية بائع الخمر في المنام وعلاقتها بتحسين الوضع المالي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads