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رياضة

دوري أبطال أوروبا، شوط أول سلبي بين بايرن ميونخ وبنفيكا

بايرن ميونخ وبنفيكا
بايرن ميونخ وبنفيكا

انتهي الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا بالتعادل السببي بدون أهداف في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-25.

تشكيل بايرن ميونخ أمام بنفيكا 


ويخوض بايرن ميونخ الألماني المباراة بالتشكيل التالي:

تشكيل بنفيكا أمام بايرن ميونخ 

وجاء تشكيل فريق بنفيكا البرتغالي أمام بايرن ميونخ كالتالي: 

موعد مباراة بايرن ضد بنفيكا

 ومن المقرر ان يستقبل ملعب “اليانزا” لقاء البايرن وبنفيكا اليوم  في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وتذاع مباراة  بايرن ضد بنفيكا في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة  وفي تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت المملكة المتحدة المملكة العربية السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ وبنفيكا 

وتعد شبكة قنوات bein sports الناقل الحصري لجميع مباريات دوري الأبطال، وسيتم إذاعة لقاء البايرن ضد بنفيكا علي شاشة قناة “bein sports HD 4”.

واستقرت شبكة قنوات bein sports تعيين المعلق الرياضي “جواد بده”، علي لقاء البايرن ضد بنفيكا في دوري ابطال اوروبا.

 

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التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

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