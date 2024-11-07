طرح أراض جديدة بالمزاد العلني بالعاشر من رمضان

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة العاشر من رمضان للإنشاءات على مقترح بيع 13 قطعة أرض من أراضي المجاورة الثالثة بالمزاد العلني.

وعقدت الجمعية بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، وعلى رأسهم المهندسة غادة محمود بهجت البديوي ممثلة هيئة المجتمعات العمرانية، وياسر سمير عبد الحق ممثل شركة المقاولون العرب للاستثمارات، ومحمود محسن السيد ممثل شركة مصر للتأمين، وعلاء محمد علي ممثل شركة مصر لتأمين الحياة.

ترأس الاجتماع المهندس مجدي حسن فرحات، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بحضور المهندس حاتم محمود حسن ممثلًا عن هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندسة منال محمود صالح المرشدي، وممثلين آخرين عن الهيئة. كما حضر الاجتماع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.