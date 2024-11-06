محافظ الجيزة يكرم "الإمام المثالي" بعد رده ربع مليون جنيه

كرم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، فضيلة الشيخ شريف إبراهيم، الإمام والخطيب بمديرية الأوقاف بالمحافظة، جاء هذا التكريم تقديرًا لتصرف الشيخ النبيل في رد مبلغ ربع مليون جنيه تم تحويله إلى حسابه الشخصي عن طريق الخطأ.

وأشاد محافظ الجيزة خلال مراسم التكريم بالعمل النبيل الذي قام به الشيخ شريف، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا مشرفًا للإمام المثالي الذي يتحلى بالأمانة والشرف، ويعد قدوة حسنة لأبناء المجتمع.

وأكد النجار أهمية تكريم مثل هذه الشخصيات التي تسهم في تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، مشيرًا إلى أن محافظة الجيزة حريصة على دعم كل من يساهم في رفع شأن الوطن والمواطن.

من جانبه، أعرب الشيخ شريف إبراهيم عن شكره وتقديره لمحافظ الجيزة على هذا التكريم، مؤكدًا أن ما قام به واجب ديني ووطني، وأن كل فرد في المجتمع مسؤول عن الحفاظ على أموال الآخرين.