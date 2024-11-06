محافظ الجيزة يتابع تطوير جسر صليبة شبرامنت بأبو النمرس (صور)

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، سير العمل في تطوير جسر صليبة شبرامنت بأبو النمرس، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الطموحة التي تنفذها مديرية الطرق بالمحافظة.

وأكد محافظ الجيزة خلال جولته الميدانية أهمية هذا المشروع الحيوي الذي يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين تدفق الحركة المرورية، مما يساهم في تيسير حياة المواطنين وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة.

وأوضح النجار أن أعمال التطوير الجارية تشمل توسعة ورصف الجسر بطول 3 كيلومترات، حيث تم الانتهاء من طبقة الأساس استعدادًا للمراحل النهائية من المشروع.

وأضاف المحافظ أن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص المحافظة على توفير شبكة طرق حديثة وآمنة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.