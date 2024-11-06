الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وزير الثقافة يضع محرري الثقافة المصرية في صورة مستجدات المشهد الثقافي الفلسطيني

وزير الثقافة عماد
وزير الثقافة عماد حمدان، فيتو

أطلع وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان، الإعلاميين المصريين المتخصصين في الشأن الثقافي، على آخر مستجدات المشهد الثقافي الفلسطيني في ظل ما يتعرض له القطاع الثقافي من تدمير ممنهج.

 

وأطلع الوزير حمدان محرري الصحافة الثقافية المصرية، في لقائه الذي عقد في مقر سفارة فلسطين بالقاهرة، بحضور المستشار الثقافي ناجي الناجي، على خسائر القطاع الثقافي الفلسطيني خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة والتي تهدف إلى طمس وجود الشعب الفلسطيني وتدمير الهوية  الثقافية، لأن أحد أهداف الحرب هو الحرب على الرواية التي يريد الاحتلال  تحريفها وتشويهها.

 

وأكد د.حمدان أن التدمير والاعتداءات طالت الممتلكات الثقافية والتاريخية، حيث خسر الإرث الثقافي الفلسطيني العديد من المبدعين في مختلف المجالات من شعراء وكتاب وفنانين ومؤرخين ممن ارتقوا شهداء خلال الحرب، وكذلك تعمد الاحتلال تدمير المباني التاريخية والمواقع التراثية والمتاحف والمساجد والكنائس التاريخية، بالإضافة إلى المؤسسات الثقافية من مراكز ومسارح ودور نشر ومكتبات عامة وجامعات ومدارس وجداريات فنية.

وسلط د.حمدان الضوء على الدور الذي عكسته الدبلوماسية الثقافية الرسمية والشعبية إبان حرب الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وفاعليتها في نقل السردية الفلسطينية الحقيقية النقيضة للرواية الإسرائيلية الزائفة  ؛ مما ساهم في كسب مزيد من الأصوات الداعمة والتفاف الأصوات الحرة في العالم وتضامنها مع عدالة الحقوق الفلسطينية.

 

وأكد اضطلاع الوزارة وحرصها من منطلق رسالتها الثقافية في تعزيز الوعي بتراثنا الثقافي والهوياتي، وترسيخ الرواية الفلسطينية، من خلال دعم الأعمال الفنية والإبداعية والمبادرات الثقافية، التي تعمل على توثيق المنجزات الإبداعية عملًا على تأصيل السردية الفلسطينية  ، مؤكدًا على  أن الوزارة تعمل منذ اندلاع الحرب على نشر وترجمة الأعمال الصادرة لمبدعي قطاع غزة خلال الحرب، مشيرًا إلى أن ما يمر به المواطن الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس يحتّم إبراز الخسائر الحياتية وليس الاقتصار  على  الاحصائيات أو التقارير الإخبارية.

 

وحيا الوزير حمدان دور الشقيقة الكبرى مصر بكافة مكوناتها الثقافية وكتابها ومثقفيها ومبدعيها الذين رفعوا لواء الدفاع عن القضية الفلسطينية في كافة المنابر والمحافل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصريةلجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوريأبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إبادة الجماعية الإبادة الجماعية وزير الثقافة عماد حمدان عماد حمدان الثقافة المصرية

مواد متعلقة

"بادير" يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان VS-FILM

تأجيل عرض فيلم السيرة الذاتية Michael

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف مصير الدولار بعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد

خريطة سقوط الأمطار بدءا من الغد وحتى الإثنين المقبل على محافظات الجمهورية

حذر من تفجيره، موقف ترامب تجاه سد النهضة بعد عودته إلى البيت الأبيض (فيديو)

أول رسالة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للسيسي

ارتباك في اتحاد الكرة بعد بلاغ محمد عادل للنائب العام واجتماع طارئ غدا

الحكومة: لن يتم فرض أعباء جديدة على المواطنين بسبب صندوق النقد

إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم على الطريق الدائري

كواليس لقاء وزير الشباب بمجلس إدارة الزمالك

منوعات

المزيد

السجن لطبيب بريطاني تنكر بزي ممرض وقتل صديق والدته بلقاح مزيف

السجن لـ4 بلوجر بتهمة خدش الحياء العام في تونس

ميرور تكشف حكاية المنزل الأكثر إثارة للجدل في العالم

سيدة تركية تتصدى بشجاعة لـ لصتين حاولتا سرقة منزلها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

كم سجل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 6/11/2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

بكام هتشتري كيلو السكر النهاردة؟

المزيد

انفوجراف

متهم في 30 قضية..معلومات عن دونالد ترامب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية بائع الخمر في المنام وعلاقتها بتحسين الوضع المالي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads