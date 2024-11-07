الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فيتو في منزل طالب المنصورة الفائز بكأس العالم للرياضات الإلكترونية (فيديو وصور)

الطالب الفائز، فيتو
الطالب الفائز، فيتو

أجرت فيتو لقاءً مع طالب المنصورة الفائز بكأس العالم للرياضيات الإلكترونية لعام 2024.

وجاء البث بعنوان “فاز بالمركز الأول للمرة الثانية على التوالي.. فيتو في منزل طالب المنصورة الفائز بكأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2024”

ورصدت فيتو فرحة أسرة الطالب بتفوقه وكشفت عن أهمية دعم تلك الألعاب الإلكترونية.

ووجهت أسرة الطالب رسالة لكل أولياء الأمور بدعم واكتشاف مواهب أبنائهم.

وأعلنت جامعة المنصورة، فوز الطالب محمد طارق الرشيدي بكلية الحاسبات والمعلومات، بالمركز الأول في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في لعبة "كلاش رويال"، والتي أقيمت في الفترة من 26 أكتوبر حتي 3 نوفمبر 2024، في هلسنكي بدولة فنلندا، وحصوله على جائزة مالية قدرها 200 ألف دولار أمريكي.

 حيث إنه هو المصري والعربي الوحيد الذي تأهل إلى التصفيات النهائية بالمسابقة العالمية، وفاز بالكأس بعد منافسة قوية ضمت سبعة لاعبين آخرين من دول: أمريكا، والبرازيل، واليابان، والصين، وألمانيا.

 

وهنأ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الطالب النابغ على ما حققه من إنجاز ورفع علم مصر عاليًا  في المسابقات الدولية، مؤكدًا على اهتمام جامعة المنصورة بتكثيف الأنشطة الطلابية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، باعتبارها البوابة الرئيسية لاكتشاف المواهب المتميزة واستثمار مهارات الشباب، وإظهارها في كل المحافل العربية والدولية لتأكيد مكانة الدولة المصرية بين بلدان العالم، وأنه بالإرادة والعمل تتحقق الآمال والبداية للمزيد من التفوق والنجاح في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن "محمد طارق الرشيدي"، طالب بكلية الحاسبات  والمعلومات جامعة المنصورة، ولاعب "كلاش رويال محترف"، حقق العديد من الإنجازات البارزة، من خلال منافسات عالمية متعددة، ومثل مصر فى العديد من البطولات والمنافسات، حيث حصل علي المركز الثاني في بطولة كاس العالم 2021، وبطل كاس العالم 2022، ووصيف كاس العالم 2023، كما حقق  مراكز متقدمة في دوري كلاش رويال ليج CRL، بالإضافة لفوزه في عدة بطولات محلية وإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحقيقه مراكز متميزة في بطولة  دريم هاك،و بطولات ESL، وبطولات كيو لاش، وحصل على لقب في بطولة "جاميرز 8 " في المملكة العربية  السعودية، وحقق نتائج رائعة في  البطولة العالمية نو تيليت،  ونجاحات كبيرة في بطولات CCGS، كما تألق في دوري CRL EAST وفاز ببطولة كأس برين شونج  ،وحقق مراكز متقدمة في بطولة "رويال ملشترز"، ونجاحات مبهرة في بطولات " كينج أوف ذا هيل"، وحصل على لقب في بطولة "ذا ليجند ليجو".

كما أنه  حصل على العديد من الجوائز الفردية في مختلف البطولات، وتعاون مع فرق عالمية كبيرة، منها Team Queso وSK Gaming، مما عزز مكانته كواحد من أفضل لاعبي "كلاش رويال" في العالم.

المواقع الإلكترونية كلمة السر، أسباب انتصار الجمعة البيضاء على موسم الأوكازيون

طالب بجامعة المنصورة يفوز بكأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2024

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الألعاب الألكترونية إكتشاف المواهب الحاسبات والمعلومات الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة القيادة السياسية اليابان والصين المسابقات الدولية توجيهات القيادة السياسية جامعة المنصورة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

مواد متعلقة

تفريغ كاميرات المراقبة وفريق بحث لضبط المتهم بطعن سيدة في 15 مايو

رئيس "مياه الشرب" بالإسكندرية: خطة لتحسين البنية التحتية للصرف الصحي

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

حذر من تفجيره، موقف ترامب تجاه سد النهضة بعد عودته إلى البيت الأبيض (فيديو)

الأكثر قراءة

حذر من تفجيره، موقف ترامب تجاه سد النهضة بعد عودته إلى البيت الأبيض (فيديو)

خريطة سقوط الأمطار بدءا من الغد وحتى الإثنين المقبل على محافظات الجمهورية

في رسالة مبطنة، أول تعليق من أوباما على فوز ترامب

الذرة تواصل الارتفاع لليوم الرابع، ننشر أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

أحمد داود عن "الهوى سلطان": طلع عينينا في الفيلم وقصته لا تتناولها السينما بكثرة (فيديو)

بعد التحذير من خطورتها، كيف تتجنب الآثار الجانبية للأدوية؟

جوتيريش: الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع ترامب

الأعلى للشؤون الإسلامية يستعرض مسيرة الشيخ محمد كامل الطرابلسي مفتي ليبيا الأسبق

منوعات

المزيد

لغة الجسد كشفتها، ميلانيا ترامب والزهد في لقب "السيدة الأولى" مرة أخرى، ما السر (فيديو)

السجن لطبيب بريطاني تنكر بزي ممرض وقتل صديق والدته بلقاح مزيف

السجن لـ4 بلوجر بتهمة خدش الحياء العام في تونس

ميرور تكشف حكاية المنزل الأكثر إثارة للجدل في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

كم سجل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 6/11/2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

بكام هتشتري كيلو السكر النهاردة؟

المزيد

انفوجراف

متهم في 30 قضية..معلومات عن دونالد ترامب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads