فيتو في منزل طالب المنصورة الفائز بكأس العالم للرياضات الإلكترونية (فيديو وصور)

أجرت فيتو لقاءً مع طالب المنصورة الفائز بكأس العالم للرياضيات الإلكترونية لعام 2024.

وجاء البث بعنوان “فاز بالمركز الأول للمرة الثانية على التوالي.. فيتو في منزل طالب المنصورة الفائز بكأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2024”

ورصدت فيتو فرحة أسرة الطالب بتفوقه وكشفت عن أهمية دعم تلك الألعاب الإلكترونية.

ووجهت أسرة الطالب رسالة لكل أولياء الأمور بدعم واكتشاف مواهب أبنائهم.

وأعلنت جامعة المنصورة، فوز الطالب محمد طارق الرشيدي بكلية الحاسبات والمعلومات، بالمركز الأول في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في لعبة "كلاش رويال"، والتي أقيمت في الفترة من 26 أكتوبر حتي 3 نوفمبر 2024، في هلسنكي بدولة فنلندا، وحصوله على جائزة مالية قدرها 200 ألف دولار أمريكي.

حيث إنه هو المصري والعربي الوحيد الذي تأهل إلى التصفيات النهائية بالمسابقة العالمية، وفاز بالكأس بعد منافسة قوية ضمت سبعة لاعبين آخرين من دول: أمريكا، والبرازيل، واليابان، والصين، وألمانيا.

وهنأ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الطالب النابغ على ما حققه من إنجاز ورفع علم مصر عاليًا في المسابقات الدولية، مؤكدًا على اهتمام جامعة المنصورة بتكثيف الأنشطة الطلابية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، باعتبارها البوابة الرئيسية لاكتشاف المواهب المتميزة واستثمار مهارات الشباب، وإظهارها في كل المحافل العربية والدولية لتأكيد مكانة الدولة المصرية بين بلدان العالم، وأنه بالإرادة والعمل تتحقق الآمال والبداية للمزيد من التفوق والنجاح في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن "محمد طارق الرشيدي"، طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة، ولاعب "كلاش رويال محترف"، حقق العديد من الإنجازات البارزة، من خلال منافسات عالمية متعددة، ومثل مصر فى العديد من البطولات والمنافسات، حيث حصل علي المركز الثاني في بطولة كاس العالم 2021، وبطل كاس العالم 2022، ووصيف كاس العالم 2023، كما حقق مراكز متقدمة في دوري كلاش رويال ليج CRL، بالإضافة لفوزه في عدة بطولات محلية وإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحقيقه مراكز متميزة في بطولة دريم هاك،و بطولات ESL، وبطولات كيو لاش، وحصل على لقب في بطولة "جاميرز 8 " في المملكة العربية السعودية، وحقق نتائج رائعة في البطولة العالمية نو تيليت، ونجاحات كبيرة في بطولات CCGS، كما تألق في دوري CRL EAST وفاز ببطولة كأس برين شونج ،وحقق مراكز متقدمة في بطولة "رويال ملشترز"، ونجاحات مبهرة في بطولات " كينج أوف ذا هيل"، وحصل على لقب في بطولة "ذا ليجند ليجو".

كما أنه حصل على العديد من الجوائز الفردية في مختلف البطولات، وتعاون مع فرق عالمية كبيرة، منها Team Queso وSK Gaming، مما عزز مكانته كواحد من أفضل لاعبي "كلاش رويال" في العالم.