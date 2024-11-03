طالب بجامعة المنصورة يفوز بكأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2024

أعلنت جامعة المنصورة، فوز الطالب محمد طارق الرشيدي بكلية الحاسبات والمعلومات، بالمركز الأول في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في لعبة "كلاش رويال".

جائزة مالية قدرها 200 ألف دولار أمريكي للفائز

أقيمت الفعالية في الفترة من 26 أكتوبر حتي 3 نوفمبر 2024، في هلسنكي بدولة فنلندا، وحصول على جائزة مالية قدرها 200 ألف دولار أمريكي، حيث أنه هو المصري والعربي الوحيد الذي تأهل إلى التصفيات النهائية بالمسابقة العالمية، وفاز بالكأس بعد منافسة قوية ضمت سبعة لاعبين آخرين من دول: أمريكا، والبرازيل، واليابان، والصين، وألمانيا.

رئيس جامعة المنصورة يهنئ الطالب النابغ



وهنأ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الطالب النابغ على ما حققه من إنجاز ورفع علم مصر عاليًا في المسابقات الدولية، مؤكدًا اهتمام جامعة المنصورة بتكثيف الأنشطة الطلابية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، باعتبارها البوابة الرئيسية لاكتشاف المواهب المتميزة واستثمار مهارات الشباب، واظهارها في كل المحافل العربية والدولية للتأكيد على مكانة الدولة المصرية بين بلدان العالم، وأنه بالإرادة والعمل تتحقق الآمال والبداية للمزيد من التفوق والنجاح في مختلف المجالات.

طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة

جدير بالذكر أن " محمد طارق الرشيدي"، طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة، ولاعب "كلاش رويال محترف"، حقق العديد من الإنجازات البارزة، من خلال منافسات عالمية متعددة، ومثل مصر فى العديد من البطولات والمنافسات، حيث حصل علي المركز الثاني في بطولة كاس العالم 2021، وبطل كأس العالم 2022، ووصيف كاس العالم 2023، كما حقق مراكز متقدمة في دوري كلاش رويال ليج CRL، بالإضافة لفوزه في عدة بطولات محلية وإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحقيقه مراكز متميزة في بطولة دريم هاك،و بطولات ESL، وبطولات كيو لاش، وحصل على لقب في بطولة "جاميرز 8 " في المملكة العربية السعودية، وحقق نتائج رائعة في البطولة العالمية نو تيليت، ونجاحات كبيرة في بطولات CCGS، كما تألق في دوري CRL EAST.

فاز ببطولة كأس برين شونج

وفاز ببطولة كأس برين شونج ،وحقق مراكز متقدمة في بطولة "رويال ملشترز"، ونجاحات مبهرة في بطولات " كينج أوف ذا هيل"، وحصل على لقب في بطولة" ذا ليجند ليجو ".



كما أنه حصل على العديد من الجوائز الفردية في مختلف البطولات، وتعاون مع فرق عالمية كبيرة ، منها Team Queso وSK Gaming، مما عزز مكانته كواحد من أفضل لاعبي " كلاش رويال" في العالم.

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