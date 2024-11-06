الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

"بادير" يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان VS-FILM

مهرجان VS-FILM
مهرجان VS-FILM

حصل فيلم بادير، على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، بمسابقة الـ 10 دقائق، في مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا.

ضمت لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان VS-FILM، كلا من: (المخرج السنغالي موسى توريه، ايمان مصباحي، أرسين أراكليان).

وشهد حفل الختام، حضور الفنان الكبير لطفي لبيب، والمخرج الكبير سعيد حامد، والمخرج أشرف فايق، والفنانة كلوديا حنا، ومدير التصوير محسن أحمد.

أهدي المهرجان خلال حفل الافتتاح تحية لروح الفنان الراحل حسن يوسف والفنان الراحل مصطفي فهمي وتم عرض فيلما تسجيليا عن مشوارهما الفني.

تضمن  الحفل مجموعة من الفقرات منها بينها فقرة للفنان رامي الطنباري وفيديو مصور للفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان والمتواجدة حاليا بأمريكا، إذ رحبت فيه بالضيوف من النجوم والفنانين  وعرض في نهاية الحفل الفيلم اليمني صنع في حضر موت والفيلم التركي الجزيرة ومدة كل منهما 5 دقائق.

 

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