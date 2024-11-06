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أخبار مصر

خريطة سقوط الأمطار بدءا من الغد وحتى الإثنين المقبل على محافظات الجمهورية

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس بدءا من الغد وحتى الإثنين المقبل  ، حيث يسود طقس معتدل نهارا  على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل  على الجنوب، مائلا للبرودة ليلا  فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء، والرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء نهارا.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار متوسطة على مناطق من مطروح تمتد خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة يومى الخميس والجمعة


وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة على جنوب الوجه البحرى  يومى السبت والأحد.

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يوم الاثنين.

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